ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وديًا.. طهطا يفوز على الشهداء في أول لقاءات معسكر الإسماعيلية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:08 م
الفريق الأول بنادي
الفريق الأول بنادي طهطا
كتب : رباب الهوارى
نجح الفريق الأول بنادي طهطا، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، بالفوز بهدف نظيف علي فريق الشهداء ،في أولي لقاءاته الودية بمعسكر الفريق بالأسماعلية ،استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

جاء اللقاء قوى ومتميز من جانب فريق طهطا ،وسجل هدف اللقاء الوحيد لفريق طهطا الوافد الجديد محمد عبدالقادر .

وقد دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا ، الجمعة ، معسكرًا مغلقا لمدة أسبوع بالإسماعيلية تحت قيادة الكابتن بركات إبراهيم المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يذكر أن قد نجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتولي منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طهطا يضم مدافع نادي الأوليمبي استعدادا لدورى القسم الثاني

طهطا تضم سيف ربيع مهاجم كوكاكولا لمدة موسمين

رسمياً.. طهطا يضم مهاجم كهرباء الإسماعيلية لمدة موسمين

فى ثانى ودياته.. طهطا يواجه ابوتيج استعدادا للقسم الثانى

استعدادا لدوري القسم الثاني.. طهطا يلتقي البداري وديا غدا

استعدادا لدوري القسم الثاني.. طهطا يلتقي أسمنت أسيوط وديا غدا

ترشيحاتنا

بعد 3 أسابيع جواز.. عروسة الدقهلية تطعن زوجها وتفر هاربة

فاتحة بيوت ناس .. زجاجات العطر الفارغة تجارة رائجة في مصر.. صور

يوم عيد ميلاده.. فايلر يحقق الفوز الأول مع الأهلى علي حساب كانو سبورت

فرح ابني على اللي ما تتسمى.. والدة عريس تصمم أغرب دعوة زفاف.. شاهد

شاهد.. إيهاب جلال يكشف عن مفاوضات تدريب منتخب مصر

ميما مولاي يتقدم لـ بطل السنغال بهدف فى مرمى الزمالك .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا