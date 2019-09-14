وديًا.. طهطا يفوز على الشهداء في أول لقاءات معسكر الإسماعيلية

نجح الفريق الأول بنادي طهطا، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، بالفوز بهدف نظيف علي فريق الشهداء ،في أولي لقاءاته الودية بمعسكر الفريق بالأسماعلية ،استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



جاء اللقاء قوى ومتميز من جانب فريق طهطا ،وسجل هدف اللقاء الوحيد لفريق طهطا الوافد الجديد محمد عبدالقادر .



وقد دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا ، الجمعة ، معسكرًا مغلقا لمدة أسبوع بالإسماعيلية تحت قيادة الكابتن بركات إبراهيم المدير الفني للفريق استعدادا للموسم الجديد ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



يذكر أن قد نجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتولي منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.



وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه.

