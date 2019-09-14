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رياضة

النادي المصري بـ الأخضر وبطل زنجبار بـ الأحمر.. غدًا

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:05 م
فريق المصري
فريق المصري
يسرى غازى
أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة ماليندي بطل زنجبار والنادى المصري والمقرر إقامتها في الثالثة والربع عصر غد الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن إرتداء الفريق البورسعيدى للزى الأخضر فيما يرتدى المنافس الطاقم الأحمر.

وجرت فعاليات الإجتماع الفني فى قاعة الاجتماعات الرئيسية باستاد عمان بزنجبار تحت رئاسة مراقب المباراة الإثيوبي بيجاشاو، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الأوغندي ماشود سالي.

فيما مثل فريق المصري اللواء ياسر سالم مدير الكرة ومحمود جابر المدير الاداري للفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات.

وتم الإتفاق على هامش الاجتماع الفنى على إرتداء حارس المصري اللون الأزرق فيما يرتدي حارس المنافس طاقم أسود.

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