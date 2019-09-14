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رياضة

المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة ماليندي بالكونفيدرالية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه في الثالثة والربع عصر غد الأحد على ستاد عمان بزنجبار بنظيره ماليندي بطل زنجبار.

حرص الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد ، كما شهد المران تركيزًا كبيرًا على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية ، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماسًا بالغًا من جميع اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على الدخول للقائمة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

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