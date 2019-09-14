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رياضة

المصري بالأخضر وماليندي بالأحمر في مباراتهما غداً بالكونفيدرالية.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
انتهت وقائع الاجتماع الفني الخاص بمباراة ماليندي بطل زنجبار والمصري والمقرّر إقامتها في الثالثة والربع عصر غدٍ الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية باستاد عمان بزنجبار تحت رئاسة مراقب المباراة الأثيوبي بيجاشا، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الأوغندي ماشود سالي.

 ومثّل فريق المصري في المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن محمود جابر المدير الاداري للفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات.

وتم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق ماليندي الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه طاقما أسود مطعم بالأصفر الفوسفوري.

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