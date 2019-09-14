المصري بالأخضر وماليندي بالأحمر في مباراتهما غداً بالكونفيدرالية.. صور

انتهت وقائع الاجتماع الفني الخاص بمباراة ماليندي بطل زنجبار والمصري والمقرّر إقامتها في الثالثة والربع عصر غدٍ الأحد على ستاد عمان بزنجبار ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية باستاد عمان بزنجبار تحت رئاسة مراقب المباراة الأثيوبي بيجاشا، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الأوغندي ماشود سالي.





ومثّل فريق المصري في المؤتمر اللواء ياسر سالم مدير الكرة والكابتن محمود جابر المدير الاداري للفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات.