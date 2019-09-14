ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إيهاب جلال: المصري يسعى لحسم التأهل من مباراة الذهاب

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:20 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
كتب محمد الغزاوى
أكد الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري سعيه التام لحسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد ، مضيفًا أن الفريق في أعلى درجات تركيزه حاليًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة بـ استاد عمان بزنجبار والذي يستضيف عصر غد الأحد مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه ماليندي بطل زنجبار.

وأشار جلال أن الجهاز الفني شاهد مباراتين لفريق ماليندي واستطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه ، مشيدًا بقوة خط وسط فريق ماليندي والذي يُعد أقوى خطوط الفريق.

وأبدى الكابتن ايهاب جلال تخوفه الشديد من تأثير أرضية الملعب السيئة على أداء لاعبيه ، مضيفًا أن الفريق استطاع التأقلم نوعًا ما مع أرضية الملعب خلال تدريباته اليومين الماضيين على الملعب ، إلا أن اعتياد لاعبي ماليندي اللعب على النجيل الصناعي قد يعطي لهم بعض الأفضلية.

وخلال المؤتمر أيضًا أكد عمرو موسى كابتن فريق المصري جاهزيته هو وباقي زملائه لخوض اللقاء الذي يُعد نقطة الانطلاق في تلك البطولة التي يدخلها الجميع داخل القلعة الخضراء بدوافع كبيرة سعيًا منهم للوصول إلى أبعد مدى في تلك البطولة تحقيقًا لطموحات جماهير المصري العظيمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري يبدأ دراسة أداء فريق ماليندي بطل زنجبار

ماليندي يحدد موعد مباراته مع المصري بـ الكونفيدرالية

راحة سلبية للاعبي المصري.. والعودة للتدريبات الاثنين

راحة سلبية للاعبي المصري .. اليوم

تعرف على قائمة النادي المصري المتجهة إلى زنجبار

تحت الأمطار .. المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة ماليندي

ترشيحاتنا

حقيقة تعاقد بيراميدز مع أحمد حمدي

بعد تسجيل هدفين.. إحصائية رهيبة لـ ساديو ماني

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

شاهد.. سيرين عبد النور على شاطئ البحر في أنطاليا بتركيا.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى بعض وسائل الإعلام .. شاهد

السيسي: أهل الدين مش حاسين بالمشكلة.. وإحنا معانا ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا