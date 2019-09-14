إيهاب جلال: المصري يسعى لحسم التأهل من مباراة الذهاب

أكد الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري سعيه التام لحسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد ، مضيفًا أن الفريق في أعلى درجات تركيزه حاليًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة بـ استاد عمان بزنجبار والذي يستضيف عصر غد الأحد مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه ماليندي بطل زنجبار.





وأشار جلال أن الجهاز الفني شاهد مباراتين لفريق ماليندي واستطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه ، مشيدًا بقوة خط وسط فريق ماليندي والذي يُعد أقوى خطوط الفريق.





وأبدى الكابتن ايهاب جلال تخوفه الشديد من تأثير أرضية الملعب السيئة على أداء لاعبيه ، مضيفًا أن الفريق استطاع التأقلم نوعًا ما مع أرضية الملعب خلال تدريباته اليومين الماضيين على الملعب ، إلا أن اعتياد لاعبي ماليندي اللعب على النجيل الصناعي قد يعطي لهم بعض الأفضلية.



