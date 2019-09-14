الخلايا الجذعية أنقذته من الموت.. شوماخر بطل سباقات فورميلا 1 يفيق من غيبوبة

دخل مايكل شوماخر اسطورة سباقات فورميلا 1 في غيبوبة اثر تعرضه إلي حادث اثناء تزلجه في جبال الالب عام 2013 لكنه استعاد وعيه وأصبح مدركا لكل من حوله بعد تلقيه علاجا عن طريق حقنة بالخلايا الجذعية في مستشفى بفرنسا.



وذكرت ​صحيفة لوباريزيان​ الفرنسية والتي نقلت عن ممرض قوله: "يمكنني أن أقول لكم إنه (شوماخر) بات واعيا".



وأصبح شوماخر البالغ من العمر 50 عامًا مدركًا لما يدور من حوله بعد تلقيه علاجا يعتمد على نقل الخلايا الجذعية في مستشفى بفرنسا لتساعد في تقليص الالتهابات.



والجدير بالذكر ايضا ان الصحيفة أفادت مسبقا بأن السائق الألماني الشهير نقل لمستشفى لتلقي علاج سري دون الافصاح مطلقا عن اي تفاصيل.