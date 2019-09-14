رئيس حزب الوفد يطالب بتحويل مسار العائلة المقدسة إلى مزار عالمي

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المسئولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة وعمل دراسة جادة وسريعة بأن يكون مزارا عالميًا لكل شعوب الأرض وقبلة لجميع المسيحيين.



جاء ذلك خلال ندوة مسار العائلة المقدسة التي نظمتها اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، برئاسة أمل رمزي، اليوم السبت في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور قيادات الحزب والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، ماجد الراهب رئيس جمعية التراث المصري، المهندس محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة.



ولفت "أبو شقة" إلى أن تلك الندوة تعد رسالة للجميع بأن مسار العائلة المقدسة أمر يهم المصريين جميعا والعالم بأسره لأنه حدث تاريخي وديني مهم ومؤثر في تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن هذا المسار لم يحظ حتى الآن بما يجب أن يحظى به.



وأوضح "أبو شقة" أن حزب الوفد هو بيت الأمة وبيت الوطنية المصرية وبيت الوحدة الوطنية، فهذا الحزب نشأ وولد وترعرع من رحم ثورة شعبية حقيقية هي ثورة 1919 وهي التي جمعت المصريين جميعا شبابا ونساء ورجالا ومسلما وقبطيا، فالجميع مصريون وعلى قلب وإرادة وتصميم وصوت واحد "نعيش نعيش وتحيا مصر".



وأشار "أبو شقة" إلى أن ثورة 1919 شاهدت أعظم صورة للوحدة الوطنية الحقيقية، فالقس كان يخطب في الأزهر والشيخ يخطب في الكنيسة، وكان حزب الوفد منذ مولده يحمل شعار الهلال الذي يحتضن الصليب، وهذه هي القيمة الحقيقية التي يعتز بها الوفديون ويفخر بها المصريون جميعا لأن "الدين لله والوطن للجميع".

