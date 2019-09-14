متحدث البرلمان عن جلسة السوشيال ميديا بمؤتمر الشباب: خارطة طريق لمواجهة الأكاذيب والإشاعات

أعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، كل مادار من مناقشات ومداخلات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحاضرين لجلسة تاثير نشر الاكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع بمثابة خارطة طريق امام جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الأكاذيب والإشاعات والسموم ضد مصر.





وأشاد " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم، بتاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى امام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بانه لن يستطيع أحد أن يعتدى على مصر بشكل مباشر، لأسباب كثيرة من ضمنها أنها تملك الجيش الأقوى فى المنطقة مؤكدا ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما كعادته دائما خلال حديثه أمام جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب مشيدا بقول الرئيس السيسى بالنص " أنا قولت الكلام ده وبكرره..محدش يقدر يعتدى على مصر بشكل مباشر.. ليه لأسباب كتير جدا جدا.. منها أن لديها جيش هو الأقوى فى المنطقة.. طب أعمل ايه طيب احنا مخبين كل حاجة.. ايه رأيكم بقى والله العظيم..عشان الناس ما تعرفش ويقولك احنا بنتبهاى ولا حاجة.. احنا جيش قوى أوى.. أنت تنال منه بقى وتتكلم عليه والكل يدارى نفسه كده.. ده جيش وطنى شريف.. وأنا قولت مرة قبل كده جيش وطنى شريف صلب وصلابته نابعة من شرفه.. ده الجيش عمل مشروعات طرق أشرف عليها بـ175 مليار جنيه والدكتور مصطفى مدبولى موجود يقولى طرق بس اتعملت فى كام سنة دول فى تاريخ مصر ..مشروعات اتعملت بأكثر من 4 تريليونات جنيه.. جايين تشككوا فى ذمم الناس.. واحنا معانا آلاف من المقاولين بتشتغل والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات.. وكل الناس تتدارى الإعلام يتدارى والصحافة تدارى.. وكله طب هنعمل ايه بقى.





وطالب الدكتور صلاح حسب الله من جميع مؤسسات الدولة ان تعى ماجاء من رسائل مهمة وعاجلة من الرئيس السيسى لمواجهة الأكاذيب والإشاعات التى توجه ضد مصر مؤكدا ان هناك مسئوليات جسام تقع على عاتق عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الثقافية والإعلامية ورجال الدين اضافة الى وجود مسئولية أيضا على مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية والحزبية والشعبية للقيام بدورها للمواجهة الحاسمة والفاعلة مع كل من يحاولون بث السموم والأكاذيب ضد مصر ومؤسساتها وشعبها.



