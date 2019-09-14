بعد 3 أسابيع جواز.. عروسة الدقهلية تطعن زوجها وتفر هاربة

اكتشفت اسرة عريس قرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية بعد يوم من استئصال كلية نجلهم حقيقة التعدى عليه بعد أن اتهموا فى محضر سابق مجهولين بطعن نجلهم ليجدوا أن عروسته التى لم يمر على زواجهما شهر هى من قامت بطعنه وفرت هاربة.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولى بوصول "محمد.س.ط"، 32 سنة، من قرية السماحية الكبرى مصاب بطعنة في الكلى اليسرى، وجرح قطعي في يده وتم استئصال كليته واتهموا وقتها مجهولين بالتسبب فى ذلك.



وبتشكيل فريق بحثى من وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس تبين وفق شهود الواقعة إن العروسه طعنت زوجها بالسكين ودفعته بقوة خارج الشقة فنزل مسرعا الى أبيه فى الطابق الاول الذى اصطحبه الى المستشفى معتقدة أن الإصابة بسيطة.



فيما توجه والده اليوم للنيابة واتهم زوجة نجله الهاربة بالتسبب فى طعنه واستئصال كلية نجله قائلا: نجله يعمل فى السعودية منذ سنوات و عاد وتزوج منذ ٣ أسابيع .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتكثف المباحث جهودها لضبط الزوجة الهاربة.