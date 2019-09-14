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رياضة

ليلة فوز ليفربول وسقوط السيتي.. تعرف علي ترتيب الدوري الانجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:42 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت منذ قليل نتائج اليوم الأول من الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي بمباراتي والتي شهدت فوز ليفربول بثلاثية فيما فشل مانشيستر سيتي في تحقيق الفوز على نوريتش سيتي .

وشهد أمس السبت مباريات كان أبرزها فوز توتنهام علي بيرنلي إضافة إلى اكتساح توتنهام ضيفه كرستالا بلاس برباعية ، فيما حقق مان يونايتد فوزًا بهدف دون رد على ليستر سيتي.

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي كاملا كالآتي :

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