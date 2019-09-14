ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاز 2-0 فى الذهاب.. موعد مباراة العودة بين الاهلي و كانو سبورت الغيني بـ مصر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:02 م
الأهلي
الأهلي
أحمد هاني
حقق فريق الاهلي فوزا مستحقا علي كانو سبورت بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة صعوبة في نقلها تلفزيونيا عبر قناة أون سبورت التي تملك حق النقل المباشر للمباراة داخل مصر، وذلك لأسباب غير معلنة حتى الآن.

ويسعي الأهلي لتعزيز تفوقه على كانو سبورت عندما يواجه ضيفه في لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخرًا خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر يحسم خلافته لـ لاسارتى فى الأهلى: أراكم قريبا فى المؤتمر الصحفى

الأهلى يعلن تعيين السويسرى رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق خلفا لـ لاسارتى.. رسميا

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

ما علاقة رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد بـ تريزيجيه؟

بدأ مشواره صدفة.. شاهد | لمسات رينيه فايلر مع الأندية الأوروبية قبل تولي مهمة الاهلى

ترشيحاتنا

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

الدوري الفرنسي ..نيمار ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام ستراسبورج بهدف نظيف

بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

اسألنى راحت فين.. السيسي: ماتقوليش الفلوس جت منين.. فيديو

من جديد .. جماهير باريس سان جيرمان تسب نيمار داخل الملعب

هل عدم زيارة قبر الوالدين من العقوق؟ مستشار المفتي يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا