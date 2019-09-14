فاز 2-0 فى الذهاب.. موعد مباراة العودة بين الاهلي و كانو سبورت الغيني بـ مصر

حقق فريق الاهلي فوزا مستحقا علي كانو سبورت بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.



وشهدت المباراة صعوبة في نقلها تلفزيونيا عبر قناة أون سبورت التي تملك حق النقل المباشر للمباراة داخل مصر، وذلك لأسباب غير معلنة حتى الآن.



ويسعي الأهلي لتعزيز تفوقه على كانو سبورت عندما يواجه ضيفه في لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.



وتُعد مباراة اليوم هي الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخرًا خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.







