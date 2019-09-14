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أخبار العالم

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق مزودة جيدا بمخزونات النفط بعد هجوم السعودية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:09 م
وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
رويترز
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم السبت إنها تتابع عن كثب الوضع في السعودية بعد تعرض منشآت لإنتاج النفط في المملكة لهجمات بطائرات مسيرة.

وقالت الوكالة إن أسواق النفط العالمية حاليا "مزودة جيدا بمخزونات تجارية وفيرة".

وأضافت الوكالة في بيان "إننا على اتصال بالسلطات السعودية بالإضافة إلى الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة".

ولم تشر الوكالة إلى خطط لطرح مخزونات النفط المخصصة للطوارئ.

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