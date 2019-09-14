أحمد موسى: الرئيس السيسي ليس لديه ما يخشاه وتحدث بوضوح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه كان من الضروري أن يتحدث الرئيس السيسي عن الفيديوهات والتصريحات الرائجة على مواقع التواصل الإجتماعي المسيئة للقوات المسلحة المصرية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلنا مع الجيش المصري، والرئيس السيسي رد بشكل واضح على النقاط التي تسيء للرئاسة والقوات المسلحة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي ليس لديه ما يخشاه وتحدث بكل وضوح عن بناء قصور الرئاسة"، مضيفا:" أردوغان عمل قصر من 3 سنوات 1000 غرفة ولم يتحدث عنه أحد".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس وجه رسالة قوية بحديثه عن الإعلام ووجه عتاب للإعلام الذي لم يرد على تلك التصريحات المسيئة للقوات المسلحة المصرية ".

