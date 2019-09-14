ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سامي الشريف: المعلومة الصحيحة هي الحل الوحيد لقطع الطريق على مروجي الشائعات

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:25 م
الدكتور سامى الشريف،
الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق
حمادة خطاب
قال الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن هناك دولاً ومؤسسات هدفها الأساسى إضعاف صورة مصر ومُحاربتها بكل الأشكال عن طريق حرب الشائعات من خلال الإعلام الرقمى، موضحًا أن مصر أبطلت مُخططات الكثير من الدول فى هدم المنطقة وهو أمر واقع الجميع يعلمه.

وأضاف "الشريف" فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الحل الوحيد لمحاربة الشائعات هو مواجهتها بالمعلومات الصحيحة وتوجيهها للرأى العام، وهو ما فعله الرئيس السيسى خلال حديثه اليوم عن فيديوهات السوشيال ميديا، موضحًا أن المعلومة الصحيحة هو الحل الوحيد لقطع الطريق أمام مروجى الشائعات ومع الوقت لن يكون لمعلوماتهم أى قيمة.

وتابع الشريف، أن كل دول العالم تحارب بالشائعات والأخبار المزيفة وهذا أصبح أمرًا واقعاً مع انتشار الإعلام الرقمى وسهولة الوصول للجمهور عن طريق الوسائل التكنولوجية والتقنيات الكبيرة فى تزييف الوقائع، ولكن مع التجربة أثبت أن الحل الوحيد فى القضاء على تلك الشائعات مهما كانت قوية توفير المعلومة الصحيحة وهو ما سيزيد الثقة فى الإعلام المصرى ومن ثم قطع الطريق أمام الإعلام المعادى للبلد.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. إيهاب جلال يكشف عن مفاوضات تدريب منتخب مصر

من جديد .. جماهير باريس سان جيرمان تسب نيمار داخل الملعب

بعد رومانسية كريم فهمى.. 20 صورة تبهر جمهوره بأنوثة زوجته

ابنكم شريف ومخلص.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مؤثرة للمصريين.. فيديو

بعد تسجيله لهدف.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ

أول تعليق من الرئيس السيسي علي تطورات قضية سد النهضة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا