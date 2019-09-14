سامي الشريف: المعلومة الصحيحة هي الحل الوحيد لقطع الطريق على مروجي الشائعات

قال الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن هناك دولاً ومؤسسات هدفها الأساسى إضعاف صورة مصر ومُحاربتها بكل الأشكال عن طريق حرب الشائعات من خلال الإعلام الرقمى، موضحًا أن مصر أبطلت مُخططات الكثير من الدول فى هدم المنطقة وهو أمر واقع الجميع يعلمه.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الحل الوحيد لمحاربة الشائعات هو مواجهتها بالمعلومات الصحيحة وتوجيهها للرأى العام، وهو ما فعله الرئيس السيسى خلال حديثه اليوم عن فيديوهات السوشيال ميديا، موضحًا أن المعلومة الصحيحة هو الحل الوحيد لقطع الطريق أمام مروجى الشائعات ومع الوقت لن يكون لمعلوماتهم أى قيمة.
وتابع الشريف، أن كل دول العالم تحارب بالشائعات والأخبار المزيفة وهذا أصبح أمرًا واقعاً مع انتشار الإعلام الرقمى وسهولة الوصول للجمهور عن طريق الوسائل التكنولوجية والتقنيات الكبيرة فى تزييف الوقائع، ولكن مع التجربة أثبت أن الحل الوحيد فى القضاء على تلك الشائعات مهما كانت قوية توفير المعلومة الصحيحة وهو ما سيزيد الثقة فى الإعلام المصرى ومن ثم قطع الطريق أمام الإعلام المعادى للبلد.