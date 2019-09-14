سامي الشريف: المعلومة الصحيحة هي الحل الوحيد لقطع الطريق على مروجي الشائعات

قال الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن هناك دولاً ومؤسسات هدفها الأساسى إضعاف صورة مصر ومُحاربتها بكل الأشكال عن طريق حرب الشائعات من خلال الإعلام الرقمى، موضحًا أن مصر أبطلت مُخططات الكثير من الدول فى هدم المنطقة وهو أمر واقع الجميع يعلمه.





وأضاف "الشريف" فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الحل الوحيد لمحاربة الشائعات هو مواجهتها بالمعلومات الصحيحة وتوجيهها للرأى العام، وهو ما فعله الرئيس السيسى خلال حديثه اليوم عن فيديوهات السوشيال ميديا، موضحًا أن المعلومة الصحيحة هو الحل الوحيد لقطع الطريق أمام مروجى الشائعات ومع الوقت لن يكون لمعلوماتهم أى قيمة.



