صورته عاريًا .. تجديد حبس سيدة بالدقهلية خدرت زوجها لأخذ أمواله

قرر المستشار أمير ناصف رئيس محكمة جنح ثان المنصورة تجديد حبس زوجة قامت بتخدير زوجها وتصويره عاريا ١٥ يوما على ذمة التحقيق.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام "إسراء ا.ع 25 عاما طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، بتخدير زوجها م م ا 55 عاما وتصويره عاريا واجبلره على توقيع دفترين "إيصالات أمانة" و10 عقود و10 أوراق على بياض.



وقال محمد عطية محامى المجني عليه، أن موكله ذهب لزوجته شقة الزوجية للحديث معها عن مستقبل تلك الزيجة، فوضعت له مخدرا بكوب عصير وجردته من ملابسه ثم صورته عارى الجسم وأجبرته على توقيع دفترين وإيصالات أمانة و10 عقود، مشيرًا إلى أن النيابة أمرت بالتحفظ على عينة بول ودم من المجني عليه لإثبات تعاطيه مخدرا.