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توك شو

أحمد موسى: السيسي اكد أن قوتنا تمنع اقتراب أحد من مصر.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي ضرب مثلا بالعراق بأنها كانت تحصل على 100 مليار متر مكعب من المياه ولكن بعد المشاكل والأزمات الكثيرة التي تعرضت لها ، تحصل على 30 مليار متر مكعب من المياه فقط.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الرئيس أكد أن قوتنا لن تجعل احد يقترب من مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مصر قوية بجيشها وتماسك شعبها و القوات المسلحة المصرية هي صمام الأمن والأمان والاستقرار في الدولة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس السيسي أكد أن الشعب المصري هو من يقوم بنشر التصريحات والشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أكد ان 2011 كانت مؤامرة استهدفت اسقاط القوات المسلحة والشرطة".

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