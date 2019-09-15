الرياضة تدخل في التعليم بأمر الرئيس .. تحويلها لمادة نجاح ورسوب عليها 10 درجات مع العام الدراسي الجديد .. وإطلاق المشروع القومي للدراجات في الجامعات المصرية

الرئيس: نخطط لأن يكون للتربية الرياضية درجات مخصصة مضافة للمجموع في تقييم الطالب في العملية التعليمية"

التربية والتعليم : مادة التربية الرياضية والصحية في النظام الجديد لها دليل محترم جدًا أعده مركز تطوير المناهج التعليمية

إطلاق مشروع دراجة لكل طالب جامعي و للعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" نسعى إلى أن يكون جزء كبير من التعليم الفني عمليا، ونحدث توازنا في العملية التعليمية بما يحقق الأهداف المرجوة منه".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة، :" علينا الاهتمام بممارسة الرياضة ونخطط لأن يكون للتربية الرياضية درجات مخصصة مضافة للمجموع في تقييم الطالب في العملية التعليمية".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: قمنا بتأجيل فكرة إضافتها للمجموع في التعليم حتى تستعد مدارسنا و تكون المدارس والمجتمع مستعد كله لهذا الأمر".



وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي:" لو شوفتوا أجسامنا كشعب وشباب وطلبة مدارس، مفيش لياقة بدنية، والاجسام المتواجدة في المجتمع مش اجسام شباب، وحل هذا الأمر هو ممارسة الرياضة حتى في المنزل، ولا نستطيع فرض الرياضة كجزء من العملية التعليمية في الوقت الحالي".



ومن جانبها .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالرياضة وربطها بالتعليم ، فقد تقرر خلال العام الدراسي الجديد 2019 /2020، أن تكون التربية الرياضية منهجًا دراسيًا يمارسه جميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إن منهج التربية الرياضية سيعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى، ويعتبر مادة نجاح ورسوب.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مادة التربية الرياضية ستكون الدرجة المخصصة لها 10 درجات وستكون درجة النجاح فيها من 5 درجات.



وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطبيق منهج التربية الرياضية بواقع حصة واحدة في الاسبوع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، وستكون الحصة مدتها 45 دقيقة.



أكدت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التربية الرياضية في نظام التعليم 2.0 الجديد، أصبحت متكاملة مع باقي المواد.



وقالت الدكتورة نوال شلبي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "لقد أصبح اسم التربية الرياضية في نظام التعليم الجديد المطبق على الصفوف الاولى بالمرحلة الابتدائية ؛ التربية الرياضية والصحية، لأننا ضمننا فيها مفاهيم صحية عن التغذية والقوام السليم والحركات السليمة".



وأضافت مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منهجها مثله مثل باقي مناهج النظام الجديد، يقوم على 4 محاور هي "من أكون؟ والعالم من حولي، وكيف يعمل العالم؟ والتواصل مع الآخرين".



وأشارت الدكتورة نوال شلبي إلى أن مادة التربية الرياضية والصحية في رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي تعتمد على المهارات المتعلقة ببناء الطفل وجسمه وبنيانه وكيفية التعامل مع العالم من حوله.



وأوضحت أن مادة التربية الرياضية والصحية في النظام الجديد، لها دليل محترم جدًا أعده مركز تطوير المناهج التعليمية، تم توزيعه على كل المعلمين.



أما عن وضع الرياضة في الجامعات .. فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن المشروع القومي للدراجات الجامعية "دراجة لكل طالب" المقدم من الاتحاد الرياضي للجامعات.



ويهدف المشروع لتوفير دراجة لكل طالب جامعي وكذلك للعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية داخل الجامعات المصرية، والحد من التلوث، وكذلك توفير وسيلة انتقال للطلاب داخل وخارج الجامعات.



ويستهدف المشروع الوصول إلي ٣ مليون طالب، خاصة فى الأقاليم والمحافظات المؤهلة لاستخدام الدراجات، تمهيدا لتطوير المشروع ليصبح دراجة لكل مواطن في إطار نشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام، و يتضمن المشروع توفير الدراجات بدعم جهات من المجتمع المدني، وتصميم نظام عمل بالكروت الذكية لاستخدام الدراجات لحساب معدلات استعمال كل طالب لدراجته، وتصميم أماكن للركنات.



وقال الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن هناك عددا من الجامعات التي بدأت تنفيذ خطوات مشروع دراجة لكل طالب مثل جامعة قناة السويس، حيث تم تحديد الطرق والممرات الخاصة بالدراجات داخل الجامعة وتخصيص منظومة إلكترونية للمسارات والجراجات.



وأضاف "حسانين"، أن هناك توصيات للجامعات من الوزارة للتواصل مع مديري فروع البنوك القومية مثل "البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة" ، بهدف تسهيل الإجراءات، وتمويل مشروع الدراجات وتيسير القروض للطلاب .



وتابع: أن الدراجات ستكون مكافأة كل طالب متميز في الانشطة بشكل عام وبشكل خاص في الرياضة، مشيرًا إلى أنه سيتم تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص علي التليفون المحمول (Mobil Application ) وسيتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة .