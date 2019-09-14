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فن

شاهد.. سيرين عبد النور على شاطئ البحر في أنطاليا بتركيا.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:30 م
سرين عبد النور
سرين عبد النور
القسم الميدانى
نشرت الفنانة سيرين عبدالنور فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو قائلة "حبيت شاركن هل الفيديو لقول انو كتير اوقات الصبر وعدم الاستسلام بوصلوك لهدفك شو ما كان مهم او سخيف وما تطلب مساعدة حدًا انت بتقدر لوحدك #سيرين_عبدالنور #جمعة_مباركة #انطاليا #تركية". 

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

بحب اكتير - ربنا يحميكى - قمر

الجدير بالذكر ان سيرين عبد النور مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ؛ اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

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