50 ألف جنيه غرامة والسجن عاما .. برلمانى يطالب بعقوبات رادعة لـ مروج الشائعات على السوشيال

طالب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والاعلام مجلس النواب، بضرورة توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة على كل من قام بترويج شائعات مغرضة ضد أمن واستقرار البلاد.



وأضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وسائل الإعلام المصرية تقوم بجهد كبير في الرد على الشائعات المغرضة عن طريق عرض الشائعات وتصحيحها عبر الشاشة المصرية، ولكن هناك بعض الأفاقين الذين يقومون بالتلاعب بعقول المصريين عبر السوشيال لابد من وضع عقوبات صارمة لردعهم حتى يكون عبرة لمن يعتبر.



وأشار عضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان إلى أن ضرورة أن تسلك جميع وسائل الأعلام المسموعة والمرئية وغيرها نفس اتجاه الشاشات المصرية لنشر الفكر والوعي الصحيح للمصريين حتى لا يكونوا ضحايا لهؤلاء الكذابين الافاقين وخصوصا الشائعات التي تمس كيان الدولة لأن الهدف منها تدمير الدولة.



وأوضح النائب أن الحروب الآن ليست بالطرق العسكرية والأسلحة، وإنما هي حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الشكوك والأخبار المضللة التي تسيطر على عقول المصريين وتدفعهم إلى الهلاك.



يأتي ذلك بعد نفى الرئيس السيسى كافة الشائعات المتعلقة بتأجيل دفن والدته ثلاثة أيام مؤكدا أن هذه الأكاذيب عارية تماما من الصحة قائلا: "والله هذا كذب وافتراء".



وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطنى للشباب بدورته الثامنة التي كانت بعنوان "جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة ، إن أجهزة الدولة طلبت منه عدم التطرق للرد على هذه الأكاذيب قائلا : باسوا ايدى عشان متكلمش ولكن هتكلم علشان أريح كل مصرى ومصرية موجودين فى بيوتهم".