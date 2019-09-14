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أخبار البلد

عاشور: نبحث إمكانية توفير منح دراسية في الجامعات الخاصة لأبناء المحامين

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:41 م
احتفالية لتكريم 600
احتفالية لتكريم 600 من أبناء المحامين المتفوقين
حمادة خطاب
عقدت نقابة المحامين، احتفالية لتكريم 600 من أبناء المحامين المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، اليوم السبت.

هنأ "عاشور"، المحامين بتفوق أبنائهم، معربا عن سعادته لما يراه من فرح وابتسامة في وجوه المحامين لتفوق أبنائهم وتكريمهم من قبل نقابتهم.

وأضاف: "سيبحث مجلس النقابة إمكانية توفير منح دراسية في الجامعات الخاصة لأبناء المحامين المتوفين".

وسلمت النقابة شهادات تقدير لأبناء المحامين المتفوقين، كما التقط "عاشور" الصور التذكارية معهم.

حضر الاحتفالية، يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومحمد كركاب، ومصطفى البنان، ومحمد الكسار، وسامح صديق، وعيسى أبو عيسى، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة، وعدد من أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

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