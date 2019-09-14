هذه وسيلة جماعة الإخوان الإرهابية للعودة إلى مصر.. احمد موسى يوضح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهل الشر مستمرون في تنفيذ خطتهم لنشر الفوضى وتدمير الدولة المصرية وعودة الإخوان إلى الدولة المصرية عن طريق بث الشائعات والأكاذيب.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن العائدين من أفغانستان كانوا تابعين جماعة الإخوان الإرهابية وعادوا لتنفيذ العمليات الإرهابية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدفاع عن القوات المسلحة والشرطة يجب ان يكون بمنتهى القوة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كان من المهم أن يستمع الرأي العام من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول كل التصريحات المسيئة والشائعات التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي ".

