ترامب يقول إنه بحث هاتفيا مع نتنياهو إمكانية إبرام معاهدة دفاع مشترك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه بحث في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية إبرام "معاهدة دفاع مشترك" بين واشنطن وتل أبيب، فيما تبدو إشارة إلى تأييده لنتنياهو قبيل الانتخابات البرلمانية المُقبلة.



وأضاف ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه بحث مع نتنياهو إمكانية إبرام معاهدة من شأنها أن تعزز من قوة التحالف الوثيق بين البلدين.



كما أعرب عن أمله في استمرار المحادثات بين الجانبين عقب الانتخابات الإسرائيلية المُقرر إجراؤها الثلاثاء المُقبل قائلًا "اتطلع إلى استمرار المحادثات بخصوص هذا الشأن عندما نلتقي بالأمم المتحدة أواخر هذا الشهر عقب إتمام الانتخابات الإسرائيلية".



تأتي تغريدة ترامب الرامية إلى دعم جهود نتنياهو للبقاء على رأس السلطة، من خلال إظهار علاقاته الوطيدة مع واشنطن، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي ستتحدد من خلالها هوية رئيس الوزراء الجديد، حيث يخوض نتنياهو منافسة شرسة مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني جانتس، الذي دائمًا ما تتناول تصريحاته تهم الفساد التي يواجهها نتنياهو.



يُذكر أن بعض المسئولين الإسرائيليين روجوا لفكرة استغلال علاقات نتنياهو القوية بإدارة ترامب من خلال صياغة معاهدة دفاع جديدة مع الولايات المتحدة، تهدف بشكل خاص إلى تقديم ضمانات للمساعدة في أي صراع محتمل مع إيران، لكن بعض منتقدي نتنياهو لفتوا إلى أن مثل هذا الاتفاق من الممكن أن يُكبل إسرائيل ويحرمها من التصرف عسكريا بشكل مستقل.



يُشار إلى أن المفاوضات حول إبرام معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن وتل أبيب قد تستغرق شهورا. واتفاق كهذا من شأنه أن يُلزم الجانبين بالدفاع عن بعضهما البعض حال نشوب صراع عسكري، كما أنه سيجعلهما يتجاوزان تبادل المعلومات الاستخبارية الجاري بالفعل بينهما إذ سيلزمهما بتقديم المزيد من التفاصيل.