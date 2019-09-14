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رياضة

دمنهور يضم السيد سويلم مدافع منتخب السويس

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:51 م
السيد سويلم
السيد سويلم
كتب : رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس ادارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبدالله، في إتمام التعاقد مع اللاعب السيد سويلم مساك منتخب السويس، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر ،لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ووقع السيد سويلم علي عقود انضمامه لصفوف دمنهور في حضور رئيس مجلس الإدارة إيهاب عبدالله ونائب الرئيس وأمين الصندوق ووكلاء اللاعب كابتن محمد نصار وكابتن أحمد سمير.

وقال إيهاب عبدالله في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه يسعي للتعاقد مع لاعبين مميزين لتكوين فريق قوى قادر علي المنافسة في الموسم الجديد، وأكد سعادته بضم اللاعب السيد سويلم وانه معجب بقدراته الفنية وانه قادر علي اللعب أساسيا طوال الموسم.

ويسعى مسئولو مجلس الإدارة علي بناء فريق قوي ومتميز قادر على المنافسة في الموسم الجديد وتمثيل فريق دمنهور في الموسم الجديد ، وإسعاد جماهير دمنهور .

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