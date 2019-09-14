أحمد موسى: اللي ينسى يوم بيان 3 / 7 عنده مشكلة كبيرة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن من لا يتذكر بيان 3 / 7، ووقفة الرئيس السيسي أمام العالم لديه مشكلة، مضيفا:" ولا يمكننا ترديد كلمات تنظيم إرهابي متواجد في تركيا وقطر".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" التنظيمات الإرهابية تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحاولون اغتياله معنويا".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" العائدون من أفغانستان كانوا تبع جماعة الإخوان الإرهابية وعادوا لتنفيذ العمليات الإرهابية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى هدم الدولة المصرية ويرسلون الجماعات الإرهابية عن طريق ليبيا والسودان ويتم إلقاء القبض عليهم على الحدود"، مضيفا:" جماعة الإخوان الإرهابية تريد أن تفقد ثقة الشعب في القوات المسلحة".

