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اقتصاد

بشرى للمزارعين.. توزيع كارت الفلاح بـ 4 محافظات جديدة قريبا.. صور

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:42 م
جمعة
جمعة
محمد يحيي
أعلن الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، عن نجاح مصرفه في بدء توزيع كارت الفلاح علي العملاء بمحافظتي بورسعيد والغربية.

وأوضح " جمعة" في تصريحات له، أنه من المقرر استكمال عمليات التوزيع بـ4 محافظات أخري جديدة خلال الأيام المقبلة بعد نجاح الاختبارات التجريبية بمدينتي بورسعيد والغربية، إذ نجح البنك فعليا في إصدار 2.5 مليون كارت حتى الآن خاصة بمنظومة كارت الفلاح والمعروفة ببطاقات الحيازات الزراعية.

ذكر "جمعة" أن هناك تعاوناً وثيقاً بين وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي.. وشركة تشغيل المنشآت المالية E-finance للإسراع في إكمال التشغيل لتلك المنظومة علي مستوي الجمعيات الزراعية ووفقًا لآليات مدروسة لتقديم الدعم للفلاح بأساليب ووسائل مُيسرة ومُبسطة.

أشار "جمعة" إلي قيام مصرفه حاليا بالعمل علي تسهيل الإجراءات وتوعية كافة العملاء للتعريف بما يقدمه الكارت، إذ يعكف حاليًا مع كل من وزارة الزراعة وE-finance علي مجابهة أي اخطاء او معوقات تظهر خلال تنفيذ المنظومة حرصًا علي نجاح المشروع وتقديم الدعم الواجب للفلاح لميكنة العملية الزراعية .

ومن المقرر تقديم خدمات تمويلية علي الكارت في إطار المراحل التالية مما يدُعم توجه الدولة إلي نظم المدفوعات الرقمية.

بشرى للمزارعين.. توزيع كارت الفلاح بـ 4 محافظات جديدة قريبا.. صور
بشرى للمزارعين.. توزيع كارت الفلاح بـ 4 محافظات جديدة قريبا.. صور

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