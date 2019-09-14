تعرف على خريطة توصيل الغاز الطبيعي خلال 30 يوما بكفر الشيخ

صرح محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بإنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ834 عميلا بمراكز (كفر الشيخ، دسوق، قلين ومنية قلين، البرلس، الجرايدة، فوه) خلال 30 يوما.

وأوضح المحافظ -في تصريح صحفي اليوم السبت- أنه في مدينة كفرالشيخ بلغ عدد العملاء المحولين خلال الثلاثين يومًا الماضية 118 عميلا، وعدد العملاء المحولين خلال عام 2019 بلغ 949 عميلا، وأنه يجري اختبار وتدفيع خط الغاز الطبيعي لمحطة تغذية السيارات بالغاز الطبيعي بالمدينة.



ولفت إلى أنه في مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الثلاثين يومًا الماضية 140 عميلا وعدد العملاء المحولين خلال عام 2019 872 عميلا، وفي مدينة قلين ومنية قلين بلغ عدد العملاء المحولين خلال العام الحالي 664 عميلا، كما تم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي بمدينة قلين عدا تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد وفى انتظار حصول مديرية الإسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقي الخط .



وفى مدينة برج البرلس، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يومًا الماضية " 153 " عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 " 1737 " عميل، جارى استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء ومد الشبكات الأرضية بالمدينة.



وأكد أنه فى قرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين بقرية الجرايدة خلال الـ 30 يومًا الماضية " 182 "، والعملاء المحولين خلال عام 2019 هو" 2230 " عميل، تم الانتهاء من العمل بقرية الجرايدة وبيلا، وجاري تنفيذ خطوط الخدمة للعملاء المتعاقدين حديثًا، جاري اختبار الغاز بالخط الرئيسي المغذي لمدينة بيلا .



وفي مدينة فوة، أكد المحافظ أن عدد العملاء المحولين خلال الثلاثين يومًا الماضية بلغ 194 عميلا، وعدد العملاء المحولين خلال العام الحالي 3680 عميلا، ويجري التنسيق مع مجلس المدينة لبدء تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع رقم (1) بالمدينة، ولفت إلى أنه في مدينة برج البرلس، جارى التنسيق مع مجلس المدينة للبدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بقطاع رقم (1) بالمدينة، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ .