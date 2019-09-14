4 وفود دينية من لبنان والإمارات والكويت والبوسنة يصلون القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، 4 وفود دينية من دول لبنان والإمارات والكويت والبوسنة، في زيارة للبلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي ينطلق غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت مصادر مطلعة، إن تم إنهاء إجراءات وصول الوفود الاربعة من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم عدد من كبار رجال الدين ووزارة الأوقاف بالقاهرة.



وتنطلق غدا الأحد، بالقاهرة، أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية تحت عنوان: "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، ويستمر ليومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء، وبرئاسة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف المصري.



