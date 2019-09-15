برلماني يطالب بوضع آلية لحظر الشائعات من السوشيال نهائيا

طالب أحمد بدران البعلى عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وزارة الاتصالات بضرورة وضع آلية لرصد جميع الشائعات التي تبث على الهواء مباشرة وعبر السوشيال بالإضافة إلى حظر جميع الشائعات قبل انتشارها.



وأضاف" البعلى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وجود هذه التقنية التي تعمل على رصد وحجب جميع الشائعات الموجود على الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل مهمة جدًا لوقف انتشار الشائعات.



وأكد النائب على ضرورة التعاون مع هذه المواقع لايجاد حلول فنية تصب في مصلحة الوطن وتحافظ على استقراره وأمنه من قراصنة الشائعات الضالة،وتابع قائلا:" مصر محفوظة في القران واللي هيقرب لها بسوء هيتحرق ".



يأتي ذلك بعد نفى الرئيس السيسى كافة الشائعات المتعلقة بتأجيل دفن والدته ثلاثة أيام مؤكدا أن هذه الأكاذيب عارية تماما من الصحة قائلا: "والله هذا كذب وافتراء".



وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطنى للشباب بدورته الثامنة التي كانت بعنوان "جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة ، إن أجهزة الدولة طلبت منه عدم التطرق للرد على هذه الأكاذيب قائلا : باسوا ايدى عشان متكلمش ولكن هتكلم علشان أريح كل مصرى ومصرية موجودين فى بيوتهم" .