النجوم وركوب الخيل .. عاصى الحلانى يفقد وعيه.. كسر أنف حورية فرغلي.. وكريم عبد العزيز يقع فى الترعة

عاصى الحلانى فارس سقط من فوق الحصان

حورية فرغلى تفقد تمثيل مصر فى الفروسية





عاصى الحلانى









حورية فرغلى









كريم عبد العزيز





يحرص عدد من الفنانين على ممارسة "غية وهواية" في أوقات الفراغ بعيدًا عن ضغوط العمل والفن حيث يمضون ساعات طويلة وهم يمتعون أنفسهم بممارسة هوايات يحبونها، ولعل من أبرز هذه الهوايات ركوب الخيل والتى تسببت فى تعرض عدد من الفنانين الى حوادث كاد ان يفقدوا حياتهم بسببها واخر هؤلاء النجوم المطرب عاصى الحلانى الذى سقط ارضا خلال ركوبه الخيل وفقد الذاكرة وكاد ان يفقد حياته.نستعرض فى التقرير التالى النجوم الذين يحرصون على ممارسة ركوب الخيل وتعرضوا الى حوادث بسببها سواء فى عملهم أو فى الحياة الشخصية.يعشق المطرب عاصى الحلانى هواية ركوب الخيل حيث يمتلك مزرعة للخيل فى لبنان ليمارس الرياضة التى يحبها ولكن كانت ايضا سببا فى سقوطه ونقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، وتسببت فى إصابته بفقدان بالوعى وكما تسببت فى كسور بذراعه وبعد تلقيه العلاج عاد الى منزله ليقضى فترة نقاهة.اما الفنانة حورية فرغلى التى كانت عضوه باتحاد الفروسية بلندن والتى تمتلك ايضا مزرعة خيل ضخمة فى لندن ومصر الا انها لم تستطع حاليا ممارسة ركوب الخيل بسبب تعرضها الى اصابة شديدة عندما سقطت ارضا خلال ركوبها الخيل وهو ما تسبب فى اصابتها بالديسك وكسر أنفها، وكان سببا فى اجراء بعض العمليات الجراحية فى انفها الا ان الاطباء تسببوا فى كارثة اخرى حيث اتلفوا انفها وتسببوا فى ضيق بالتنفس بعض الشئ وهو ما اثر سلبيا على نفسيتها.اما الفنان كريم عبد العزيز فقد تعرض الى اصابات طفيفة بعد ركوب الخيل وذلك ضمن احداث فيلمه "فى محطة مصر" وهو ما كشف عنه فى احد اللقاءات التليفزيونية حيث كان راكبا عربة "كارو" يجرها الحصان وبجواره الفنان لطفى لبيب الذى كان مسئولا عن قيادته للعربة وبدون مقدمات قام لطفى لبيب بضرب الحصان مما تسبب فى اثارته وغضبه حتى القى بهما فى الترعة مما تسبب فى بعض الاصابات الطفيفة لهما.