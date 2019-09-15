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محافظات

شمال سيناء تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:15 ص
شمال سيناء تستعد
شمال سيناء تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي
احمد صالح
يجرى حاليا تجهيز جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات فى محافظة شمال سيناء استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، المقرر لها المرحلة الثانية مع مطلع العام المقبل.

وشهدت عدد من المستشفيات بمحافظة شمال سيناء تطويرا ملحوظا استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم تجهيز ٦١ وحدة ومركز رعاية أولية، لتشغيلها ضمن المنظومة الجديدة مع بدء العمل التجريبى. 

وأوضح الدكتور سليمان عراده مدير عام التامين الصحي بالمحافظة ، أن محافظة شمال سيناء من محافظات المرحلة الثانية المقرر تشغيل منظومة التأمين الصحى الجديدة، مؤكدا أن التامين الصحي مستعد لإنهاء الإجراءات التي تكفل حصول المواطن على الخدمة الجديدة.

وأشار مدير عام التامين الصحي بشمال سيناء الى أن المنظومة الجديدة تراعى جميع معايير الجودة، وتلتزم بالأكواد العالمية للبناء وهي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

المنظومة تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

وقال الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن الوحدات تخضع للتطوير والتجهيز؛ لتقديم خدمات طبية متميزة ضمن المنظومة الجديدة ووفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وقال إن المنظومة كان مقرر تطبيقها في سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى لكن بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة تم تأجيلها ضمن محافظات المرحلة الثانية.

ولفت إلى أن على الأسر التوجه لأقرب وحدة صحية لعمل ملف ،طبيب الأسرة ،لجميع أفرادها حتى يتمتعوا بخدمات المنظومة الجديدة .

وشهد مستشفى العريش العام تطويرا ملحوظا كما تم الانتهاء من تطوير مستشفى بئر العبد و نخل المركزين، وتقوم وزارة الصحة تقوم بتنفيذ خطة إحلال وتجديد واستكمال جميع الوحدات الطبية بالمعدات والأجهزة اللازمة للتشغيل.

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