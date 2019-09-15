منذ 15 سنة لم تعمل .. نائب إسمعلاوي يخاطب وزيرة الصحة بشأن مستشفى التل الكبير

أعلن النائب محمد بدران البعلي عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال موجه إلى وزارة الصحة بشأن عدم تشغيل مستشفى حميات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية منذ 15 سنة.



وأضاف "البعلى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مستشفي التل الكبير التي تم الانتهاء منها منذ 15 سنة لم تعمل حتى الآن برغم التكاليف التي صرفتها الدولة في بنائها وهي 70 مليون جنية، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تعاني من عدم وجود مكان مناسب لتلقي العلاج اللازم حيث أن المواطنون يتجهون إلى أماكن أخرى بعيدة عنهم لتلقي العلاج والعناية.



وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أنه تواصل مع الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الأمر ووجد إجابات غير مقنعة، حيث كانت الإجابة أن الخريطة الصحية لا تحتاج إلى مثل هذه المستشفي في هذا المكان.



وأكد النائب على أنه بعد سماع هذه الاجابة أعلن عن استخدام الأدوات البرلمانية الخاصة به لمخاطبة المسؤولين عبر مجلس النواب لفحص هذه الأمور وتقديم بيان رسمي لمعرفة تأخر البدء في العمل بهذه المستشفى.