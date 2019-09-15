برلماني: خروج قانون مجلس الشيوخ إلى النور بدور الانعقاد القادم

أكد أحمد بدران البعلى عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن من أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها ومتابعتها والخروج بها إلى النور خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، هي قوانين مشروع قانون الانتخابات الجديد ومجلس الشيوخ والمحليات.



وأضاف "البعلي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القوانين من المتوقع أنها ستكون على طاولة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير لأهميتها في البدء في عملية انتخابية جديدة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.