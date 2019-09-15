التخطيط: 4.215 مليار جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

خصّصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبلغ 4.215 مليون جنيه لتجهيز37 عيادة تنظيم أسرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي .





قال تقرير أصدرته الوزارة، إن الوزارة تقوم ببرامج توعية لتنظيم الأسرة بهدف الحد من الزيادة السكانية وفقا لمحاور ومحددات تتضمن تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.





أكد التقرير أن هناك إجراءات حالية لتطوير قواعد البيانات الخاصة بخدمات تنظيم الأسرة ومضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالاضافة لأنشطة الجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل وتطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط.



