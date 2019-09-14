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ثقافة

رحلات ترفيهية واحتفالات للأطفال بثقافة أسيوط

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة من الرحلات الترفيهية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث نظم بيت ثقافة صدفا في ختام الأنشطة الصيفية بالتعاون مع جمعية متحدي الإعاقة بصدفا رحلة للأطفال إلى مركز الإشعاع الحضارى التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية وبالتعاون مع ديوان عام المحافظة، حيث قدم القادة بالمركز شرح مفصل حول الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تنمية المهارات والتدريب على الحرف المختلفة داخل المركز.

واستمتع الأطفال ببعض الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى عمل مسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة، كذلك تقديم عرض فني بالعبارة النيلية.

تتوالي إحتفالات الصيف حيث قدمت فرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني عرضا فنيا بالتعاون مع ديوان عام المحافظة تضمن أغاني متنوعة منها "انت عمري، علي رمش عيونها".

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