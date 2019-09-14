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أحمد موسى: أردوغان بنى قصرا مكونا من 1000 غرفة ولم تتحدث عنه أبواق الإخوان.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:45 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رد الرئيس السيسي على التصريحات المسيئة التي تم تداولها الفترة الماضية من أقوى الرسائل .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" مصر دولة كبيرة ومستمرين في بناء القصور الرئاسية لأن تلك القصور ليست لشخص بعينه ولكنها متواجدة في مصر لأكثر من 200 عام ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان عمل قصر مكون من الف غرفة منذ عامين ولم يتحدث عنه أحد وكانت تكلفته أكثر من 2 مليار دولار، وقام بإنشاء غرف تحت الأرض بـ 30 مترا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذا القصر من أكبر القصور على مستوى العالم وخصصت له ميزانية ضخمة، على الرغم من انهيار الاقتصاد التركي ولكن لم يتحدث أحد من ابواق قنوات الجماعة الإرهابية عن هذا القصر، واردوغان يمتلك حوالي 15 مقرا للرئاسة التركية ويمتلك قصرين في كل مدينة كبيرة داخل تركيا".

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