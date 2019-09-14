السفارة البريطانية بالقاهرة تنضم لليونيسيف والهلال الأحمر في توزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب.. صور

كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدمز، عن إنضمام فريق السفارة البريطانية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف والهلال الأحمر المصري في توزيع المستلزمات المدرسية التس تصل الي 550 مدرسة حيث قال " انضم فريق السفارة البريطانية إلى وزارة التعليم، واليونيسيف، والهلال الأحمر المصري خلال توزيع المستلزمات المدرسية التي ستصل الى 550 مدرسة.





وأضاف السفير البريطاني في تصريحات صحفية له قائلا "يسعدنا أن نري المراحل الأولي من البرنامج المشترك الذي يهدف الي توفير تعليم ذو جودة للطلبة الأكثر إحتياجا".





وكان قد تم إطلاق مشروع مشترك مدته ثلاث سنوات بعنوان "مشروع الخدمات التعليمية المتكاملة للأطفال الأكثر احتياجًا في مصر" بالتعاون بين السفارة البريطانية ووزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف حيث خصصت وزارة الخارجية البريطانية بما يعادل 276 مليون جنيه مصري للمشروع، والذي يهدف إلى المساهمة في عملية الإصلاح التعليمي الراهنة وتحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر.





ويساهم المشروع الجديد في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول إلى نظام "التعليم 2.0"، حيث يقدم الدعم المحدد في مدارس مختارة، بما يتمثل في تطوير البيئة المادية في المدارس، وتدريب المعلمين والمشرفين والمديرين في تلك المدارس، من أجل النهوض بجودة تقديم الخدمات التعليمية.



