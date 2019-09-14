بلقيس تطرح تعالى تشوف باللهجة المغربى .. فيديو

طرحت الفنانة بلقيس أحمد أولى أغنياتها باللون المغرب بطريقة الفيديو كليب بعنوان "تعالى تشوف" وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



والاغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.



الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب .