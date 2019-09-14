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رياضة

الزمالك يقلص الفارق بهدف اول لـ مصطفى محمد فى مرمى جينراسيون فوت.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:46 م
مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم الزمالك
يسرى غازى
أحرز فريق الزمالك الهدف الأول فى الدقيقة 74 فى مرمى فريق جينراسيون فوت السنغالي فى المباراة المقامة حاليا فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى وتعرض عمر السعيد إلى إصابة مبكرة بعد إلتحام قوى مع أحد لاعبى المنافس وخرج لتلقى العلاج على الخطوط وعاد إلى الملعب سريعا.

كاد مدافع الفريق السنغالي أن يخطا بعدما مرر محمد عبدالشافى الكرة داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية واتسم أداء الفريق السنغالى بالتكتل الدفاعى.

أحرز ميما مولاي مويلوي هدف بطل السنغال الأول فى الدقيقة 12 بعدما تلقى تميريرة طولية وسط دفاعات الفارس الأبيض وسددها بقوة بقدمه فى شباك محمد أبو جبل معلنا عن الهدف الأول.

سدد فرجاني ساسي فى الدقيقة 19 كرة قوية من ضربة ركنية تصطدم بالعارضة إلى خارج المرمى وتضيع فرصة إدراك التعادل للفارس الأبيض.

واضطر حكم اللقاء الموريتاني إلى إيقاف اللقاء بعد سقوط شريف بايو لاعب الفريق السنغالي وتلقيه للعلاج فى الدقيقة 32 وحرم مساعد الحكم محمود علاء من فرصة تسجيل هدف التعادل.

شهدت مجريات الشوط الثاني نزول المهاجم المغربي خالد بوطيب لتدعيم الهجوم الأبيض وإضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد إصابة حارس مرمى بطل السنغال فى الدقيقة 50.

وتبادل لاعبى الفريقين السيطرة على الكرة فى منتصف الملعب وقاد خالد بوطيب هجمة مرتدى مرر الكرة خلالها إلى عمر السعيد الذى فشل فى اللحاق بها وإصطدم بحارس ملرمى الفريق السنغالى داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 58 وإضطر حكم اللقاء الموريتاني الى إيقاف اللعب لعلاج حارس المرمى السنغالي.

وفى الدقيقة 64 شكل مصطفى محمد وعبدالله جمعة خطورة على مرمى المنافس داخل منطقة الجزاء ونجح الحارس السنغالى فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة إلى رمية تماس.

أضاف فى الدقيقة 69 ميما مولاي الهدف الثاني فى مرمى محمد ابوجبل حارس مرمى الزمالك من خطأ دفاعى لمحمد عبدالغنى بعدما أعاد الكرة بالخطأ إلى حارس الأبيض ليودعها اللاعب السنغالى فى شباك الزمالك معلنا عن الهدف الثانى.

نجح فى الدقيقة 74 مصطفى محمد فى تسجيل الهدف الأول فى مرمى الفريق السنغالى بعدما سدد برأسه الكرة قوية فى مرمى حارس المنافس معلنا عن هدف الزمالك الأول.

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