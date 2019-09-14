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أخبار العالم

سيمنس وأوراسكوم توقعان اتفاقية لإعادة بناء محطتين للكهرباء بالعراق

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:44 م
محطة كهرباء
محطة كهرباء
رويترز
وقعت شركتا سيمنس وأوراسكوم كونستراكشون اتفاقية مع الحكومة العراقية اليوم السبت لإعادة بناء محطتين للكهرباء في شمال البلاد بطاقة إنتاجية مجمعة تبلغ 1.6 جيجاوات.

وذكرت سيمنس أن العمل بمحطة بيجي الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد سيبدأ بمجرد موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية والتوصل على اتفاق مالي مع وزارة المالية.

وفي أكتوبر الماضي، وقع العراق على اتفاقيتي "خارطة طريق" مع جنرال إلكتريك وسيمنس في إطار خطط حكومية لإنفاق نحو 14 مليار دولار لإعادة تشييد البنية التحتية للكهرباء بعد سنوات الحرب.

وفي إبريل قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن سيمنس في وضع يؤهلها للفوز بمعظم المشروعات.

وقالت مصادر لرويترز في يونيو إنه في إطار ضغوط من الولايات المتحدة طلب العراق من سينمس وجنرال إلكتريك تقديم عروض.

وشاركت سينمس وجنرال إلكتريك في مشروعات للكهرباء بالعراق على مدار عقود.

وحضر مراسم التوقيع على عقد محطة بيجي التي أقيمت في بغداد الرئيس التنفيذي لسيمنس جو كايسر، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، ورئيس أوراسكوم كونستراكشون أسامة بشاي.

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