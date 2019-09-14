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رياضة

في أحضان مكة.. محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك نيوكاسل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:50 م
محمد صلاح ومكة
محمد صلاح ومكة
مصطفى كرم
احتفل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي بهدفه في شباك فريق نيوكاسل يونايتد علي طريقته الخاصة مع ابنته مكة.

ونشر محمد صلاح صورة له وهو يحتضن ابنته مكة بعد انتهاء مباراة ليفربول مع فريق نيوكاسل يونايتد في اطار مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول بـ 3 اهداف مقابل هدف في شباك نيوكاسل يونايتد في مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز واحرز صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول ليصل للهدف لــ 60 له في الدوري الانجليزي الممتاز.
في أحضان مكة.. محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك نيوكاسل

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