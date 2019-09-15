الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية بطولة العالم للكرة الطائرة

توج المنتخب الأمريكي ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات بعد الفوز على إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وجاءت نتيجة الأشواط :
25-17 ، 25-19 ، 25-18 ، 25-22 ،15-10
وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء بطولة العالم للطائرة :
المركز الأول – أمريكا
المركز الثاني – إيطاليا
المركز الثالث – البرازيل
المركز الرابع – الصين
المركز الخامس – اليابان
المركز السادس – رومانيا
المركز السابع – روسيا
المركز الثامن – بيرو
المركز التاسع – تركيا
المركز العاشر – مصر
المركز الحادي عشر – بلغاريا
المركز الثاني عشر – الأرجنتين
المركز الثالث عشر – كوريا
الرابع عشر – كندا
الخامس عشر – تايلاند
السادس عشر – بورتريكو
25-17 ، 25-19 ، 25-18 ، 25-22 ،15-10
وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء بطولة العالم للطائرة :
المركز الأول – أمريكا
المركز الثاني – إيطاليا
المركز الثالث – البرازيل
المركز الرابع – الصين
المركز الخامس – اليابان
المركز السادس – رومانيا
المركز السابع – روسيا
المركز الثامن – بيرو
المركز التاسع – تركيا
المركز العاشر – مصر
المركز الحادي عشر – بلغاريا
المركز الثاني عشر – الأرجنتين
المركز الثالث عشر – كوريا
الرابع عشر – كندا
الخامس عشر – تايلاند
السادس عشر – بورتريكو