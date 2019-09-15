ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترتيب النهائي للمنتخبات بعد نهاية بطولة العالم للكرة الطائرة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
عبدالله هشام
توج المنتخب الأمريكي  ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات بعد الفوز على إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت نتيجة الأشواط :
25-17 ، 25-19 ، 25-18 ، 25-22 ،15-10

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات بعد انتهاء بطولة العالم للطائرة :
المركز الأول – أمريكا
المركز الثاني – إيطاليا
المركز الثالث – البرازيل
المركز الرابع – الصين
المركز الخامس – اليابان
المركز السادس – رومانيا
المركز السابع – روسيا
المركز الثامن – بيرو
المركز التاسع – تركيا
المركز العاشر – مصر
المركز الحادي عشر – بلغاريا
المركز الثاني عشر – الأرجنتين
المركز الثالث عشر – كوريا
الرابع عشر – كندا
الخامس عشر – تايلاند
السادس عشر – بورتريكو

ترشيحاتنا

أخيراً.. الأهلي يكشف السبب وراء عدم إذاعة مباراته مع كانو سبورت

بخلخال.. ظهور جديد لـ أحمد فهمى وهنا الزاهد بعد زفافهما

اخبار البرلمان: هبوط اسعار البنزين والغاز والسولار في هذا الموعد.. ومفاجأة برلمانية بشأن الهارب محمد علي

التصريح الثالث خلال ساعة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي من جديد: لا جديد

فرح ابني على اللي ما تتسمى.. والدة عريس تصمم أغرب دعوة زفاف.. شاهد

اللعب في الأدغال.. سبب عدم بث مباراة الأهلي تليفزيونياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور