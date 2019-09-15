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فن

ملك حسن: أتمنى تقديم دور مدمنة مخدرات .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
ايه عاطف - تصوير \ ايهاب اشرف
عبّرت الفنانة الشابة ملك حسن عن سعادتها البالغة بتواجدها في مهرجان القنوات الفضائية الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى مساء أمس.

كما قالت لـ صدى البلد إنها لاقت ردود أفعال متنوعة عن دورها بمسلسل "زي الشمس" بين الإيجابي والسلبي، معبرة" فيه ناس قالولي إني بمثل حلو وناس قالوا مابعرفش أمثل وبيتريقوا على شعري بس أنا بحبه".

كما أكدت ملك، أنها لا تريد أن تسلك مجال الاعلانات الدعائية فقط بل تتمنى تقديم دور في فيلم سينمائي، و تريد ان تلعب شخصية فتاة مدمنة مخدرات. 

بينما أشارت إلى أنها مازالت تجمعها علاقة صداقة بزملائها في مسلسل "زي الشمس".

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