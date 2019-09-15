النقاد يشيدون بعنصر التمثيل في مسرح الهواة





وأضاف بالنسبة لعنصر الديكور هناك قطع منه يمكن الاستغناء عنها، لأنها لم تعط دلالة لمعنى العرض، متطرقا لعنصر التمثيل الذي كان يحتاج لمزيد من التدريب ليكون عنصر مؤثر فيه، أما الناقد أحمد عبد الرزق ابو العلا، فقد أكد على افتقاد العرض لعدة عناصر، الأول أن الكولاج لم يتم توظيفه في إطار مسرحي، والثانى عدم توظيف المخرج للامكانيات المختلفة للممثلين، والثالث زخم الديكور لم يعط أي دلالة للعرض، إلى جانب الإسراف في المباشرة الذي لم يكن في صالح العرض.



أبدي أبو العلا في الندوة الثانية الخاصة بعرض "الإمبراطور جونز" عدة ملاحظات حول العرض الأولى الأخطاء اللغوية التي جاءت في العرض، وأن المخرج لم يلتزم بأفكار كاتب النص الأصلي وخاصة فيما يخص النهاية، أما بالنسبة لعنصرى الديكور والإضاءة، فأشار إلى أنهم موظفون بشكل جيد ومتوافق مع رؤية المؤلف، أما الناقد محمد الروبي فأبدى سعادته باختيار المخرج لهذا النص الذي يعتبر من كلاسيكيات المسرح العالمي، وانتقد المخرج في عدم وضعه اسم مترجم النص علي بانفلت العرض، بجانب حذفه الكثير من النص الأصلي بما أخل بمبررات البطل في تحوله لشخصية شريرة، وبالنسبة لعنصر التمثيل فإن هناك مشاريع لممثلين جيدين.

في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة في دورته السابعة عشرة تحت عنوان "تواصل أجيال - إبداع بلا حدود" دورة فنان الشعب سيد درويش، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الانفوشي، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية، تم عقد ندوتين عن العرضين المقدمين، الأولي علي العرض "حكايات شعبية"، والثانية على عرض "الإمبراطور جونز"، بمشاركة الناقدين محمد الروبي، أحمد عبد الرازق أبو العلا، أدارهما د. حسام أبو العلا.أكد الناقد محمد الروبي في الندوة الأولى أن عرض "حكايات شعبية" المأخوذ من أشعار صلاح جاهين ليس عرضا تقليديا بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه أقرب للفرجة المسرحية، حيث يعرض لمجموعة من المشاهد المنفصلة المتصلة في مثل هذه العروض، ولكنني وجدت فيه الانفصال ولم أجد فيه الاتصال، فهدف العرض هو أن كلنا واحد لم أجدها مجسدة فيه.