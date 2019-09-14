لاعبو أهلي 2003 يقدمون هدية لـ مؤمن زكريا.. تعرف عليها.. صور

انتصر فريق الأهلي مواليد 2003 ، على نادي سموحة بثنائية ، وذلك ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية للناشئين.



واحتفل لاعبو الأهلي على طريقة مؤمن زكريا ، لاعب الفريق الأول ، كدعم له بعد إصابته الأخيرة والتي أبعدته عن الملاعب ، وهو الأمر الذي أبرزته صفحة فرق الناشئين للنادي الأهلي على موقع فيس بوك، معلقين عليها:"سبقناكم وفزنا بثنائية وقدمنا هدية لابن النادي مؤمن زكريا ✊📸

فوز أهلي 2003 على سموحة ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية."



يذكر أن مؤمن زكريا قد أصيب بمرض في الأعصاب ، مما أبعده عن ممارسة كرة القدم في الفترة الأخيرة ، ومن المقرر أن يسافر لألمانيا لتلقي العلاج.