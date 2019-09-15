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تعليم

....7.... الاثنين.. مجلس آداب سوهاج يجتمع لمناقشة استعدادات بدء الدراسة بالكلية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:01 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
قسم التعليم
يبدأ مجلس كلية الآداب جامعة سوهاج، الإثنين المقبل،برئاسة الدكتور فتوح خليل عميد الكلية، إجتماعه الدوري الأول خلال العام الجديد، لمناقشة أهم إستعداد الأقسام للعام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠م، ومناقشة الترتيبات النهائية لبدء الدراسة بالكلية يوم ٢١ سبتمبر الجاري، التزامًا بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وصرح الدكتور فتوح خليل عميد الكلية، بأن المجلس سوف يناقش الإنتهاء من تجهيز القاعات الدراسية وإعلان الجداول الدراسية وأماكنها وتوقيتاتها، وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية قبل بداية الدراسة.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس، الذي يعقد بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومدير وحدة الجودة والسادة مديري الإدارات، مناقشة إجراء إختبارات القبول في بعض الأقسام، بالإضافة إلي برامج الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الطلاب والرعاية الاجتماعية وتوزيع الطلاب والطالبات بالأقسام المختلفة

وأوصى عميد الكلية أعضاء هيئة التدريس بالأقسام، بضرورة مراعاة الشفافية والعدل في توزيع المقررات الدراسية طبقًا للقوانين المعمول بها، والتخصصات الدقيقة لأعضاء هيئة التدريس، ثم حسب الأقدمية في التخصص، وكذا التوصية بضرورة الإستعداد لبدء الدراسة في الدراسات العليا.

وشدد خليل، علي ضرورة الإلتزام بالقوانين واحترامها وضرورة انتظام أعضاء الهيئة المعاونة بالأقسام بالانتظام في الحضور.

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