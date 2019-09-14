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أخبار البلد

أبرز رسائل السيسي في جلسة اسأل الرئيس بـ مؤتمر الشباب الثامن

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:08 م
السيسي في مؤتمر الشباب
السيسي في مؤتمر الشباب النسخة الثامنة
محمد عبد المنعم
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات.

وجاءت ابرز رسائل الرئيس السيسي خلال الجلسة كالتالي:

- مررنا بمراحل مختلفة خلال الست سنوات الماضية، المرحلة الأولى كانت مرحلة الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها، بالتوازي مع مرحلة البناء والتنمية والتعليم، ومرحلة تنمية العنصر البشري.

- 130 مليار جنيه ميزانية التعليم، 80% منهم مرتبات للعاملين في تلك العملية.

- لن تظهر آثار التعليم في وقت قليل، نحن لازلنا في بداية الطريق ولابد من إكمال الإصلاح، والمدرسة تمثل جزءً صغيرًا من عملية التعليم ككل، هناك مصادر أخرى هامة مثل المسجد والكنيسة والإعلام.

- مهمة المعلمين مهمة مقدسة، وسيكون تحسين ظروفهم على رأس أولوياتنا عندما تتحسن قدراتنا الاقتصادية.

- قرار التوأمة بين الجامعات يهدف إلى رفع مستوى التعليم الجامعي، وحصول الطالب في النهاية على شهادة معتمدة عالميًا.

- دول العالم الأول تمنع دخول المتورطين في حروب الإرهاب إلى أرضها، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى منطقتنا.

- رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد.

- إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.

- أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة.

- نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية.

- في مجال الصناعات الصغيرة، نحاول أن نوفر للشباب الأفكار والتدريب والتمويل من أجل بداية جيدة لبعض المشاريع الجديدة.

- التحول الرقمي الذي نقوم به مدروس بشكل دقيق للغاية، ومحمي بكل الطرق التي تضمن أعلى معدلات الأمان لمؤسسات الدولة.

أبرز رسائل السيسي في جلسة اسأل الرئيس بـ مؤتمر الشباب الثامن
أبرز رسائل السيسي في جلسة اسأل الرئيس بـ مؤتمر الشباب الثامن

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