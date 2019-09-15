البترول خلال اعتماد ميزانيات شركاتها التابعة: ملتزمون ببرامج التدريب للعناصر البشرية وقواعد السلامة المهنية

وزير البترول يرأس باكورة الجمعيات العامة لشركات القطاع العام

اعتماد نتائج أعمال شركتي السويس والنصر للبترول عن العام المالي 2018 /2019

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية فى بيان لها اليوم، السبت، على الالتزام بتنفيذ برنامج العمل المتكامل لتطوير صناعة التكرير وتصنيع البترول وزيادة الطاقات التكريرية وتحسين القدرات وكفاءة تشغيل المعامل وإنشاء وحدات جديدة بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.وشدد البيان على الالتزام الصارم بإجراءات الأمان الصناعي والسلامة في جميع مراحل التشغيل للحفاظ على الأفراد والأصول الإنتاجية وحماية البيئة والاستمرار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يهدف إلي تحسين الأداء وترشيد الإنفاق وتوفير المعلومات الدقيقة التى تسهم في دعم اتخاذ القرار.جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركت ىالسويس لتصنيع البترول والنصر البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018 /2019.واستعرض المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام، حيث أوضح أن كميات الخام التي تم تكريرها بلغت حوالى 6ر1 مليون طن بزيادة نسبتها 36% على العام السابق حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت فى المساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى ، مشيرًا الى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة الى حوالى 4ر2 مليار جنيه.وأضاف أنه يتم حاليًا تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية حيث جارى تطوير وتحديث مجمع التفحيم بالشركة متضمنًا وحدة إنتاج البوتاجاز باستخدام أحدث التكنولوجيات للوصول الى أقصى طاقة تشغيلية وتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة مثل وقود الطائرات والبوتاجاز وإنتاج سولار مطابق للمواصفات الأوروبية، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت، ويهدف إلى إنتاج 396 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعى الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.وأوضحت نتائج الأعمال التى عرضها المهندس محمد عبد الله حسن رئيس شركة النصر للبترول أن الشركة قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت وارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2018 /2019 إلى حوالى 2ر2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% على العام السابق.كما تم ضخ استثمارات قيمتها 384 مليون جنيه في مشروعات الاحلال والتجديد والأمن والسلامة، مشيرًا الى أن التكامل مع شركات البترول في منطقة السويس البترولية ساهم في توفير مواد التغذية للمشروعات من خلال توفير كميات من النافتا اللازمة والسولار والترباين من شركة أنابيب البترول وكذلك النافتا والنافتا الخفيفة لاستكمال تغذية جهاز الإصلاح من شركة السويس لتصنيع البترول، وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالى مليار دولار.حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترولوالجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.ورأس مسؤولو البترول والثروة المعدنية أعمال اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2018/2019 والتي بدأت باكورة أعمالها بالجمعيات العامة لشركة بتروجاس والقاهرة لتكرير البترول.وأكد الملا خلال ترأسه أعمال جمعية شركة بتروجاس استمرار جهود وخطط وزارة البترول فى تنفيذ برامج عمل لتأمين استمرار إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى؛ حيث أوضح أنه جار حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بمعامل التكرير لانتظام وزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل والمحال التجارية وترشيد الاستهلاك خاصة بعد تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية ساهم فى الانخفاض النسبى في معدلات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز الذى بلغت نسبته 4ر5% خلال العام.وأضاف أن ما يشهده سوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز من استقرار تام يعكس التزام قطاع البترول بتأدية دوره المهم بكفاءة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية ، مشيرًا الى نجاح الإجراءات غير التقليدية المتكاملة في دعم منظومة توفير البوتاجاز وتحقيق الاستقرار المستمر منذ 4 سنوات وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.وأوضحت نتائج الأعمال التى استعرضها المهندس رأفت عبد الهادى رئيس شركة بتروجاس أنه تم تعبئة ونقل 319 مليون أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة و3047 مركز توزيع. وأضاف أنه تم زيادة أسطول نقل أسطوانات البوتاجاز بإضافة 27 جرار و10 مقطورات تريلات حمولة 900 أسطوانة للتريلا الواحدة للدفع بها في أوقات زيادة الطلب، كما تم ضخ حوالى 4 ملايين أسطوانة مستصلحة وجديدة للسوق للمحافظة على الحالة الفنية الإسطوانات المتداولة بالسوق لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من سلعة البوتاجاز على مدار العام سواء من الإنتاج المحلى أو الاستيراد بكمية بلغت حوالى 4 ملايين طن، وانخفضت كمية البوتاجاز المستورد بنسبة 15% في حين زاد الإنتاج المحلى بنسبة 5ر8%.وأوضح أنه تم حضور ورش عمل لتطبيق نظام "ساب" بشركات نقل وتوزيع المنتجات البترولية وربط شركات القطاع العام بنظام إدارة موارد القطاع ودعم اتخاذ القرارERPفي اطار البرنامج السابع ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما تم تطوير تكنولوجيا إدارة الأعمال الخاصة بالتخزين والشحن ومتابعة النقل والبيع والرقابة ، مؤكدًا على التزام الشركة بتنفيذ سياسة قطاع البترول بشأن إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتحقيق أعلى درجات الأمان من خلال تطبيق المعايير التي تحددها المواصفات القياسية والعالمية.وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هناك استراتيجية ورؤى وبرامج عمل طموحة جارى تنفيذها لرفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لمعامل التكرير المصرية وزيادة طاقتها التكريرية وتوفير بيئة عمل آمنة لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية الرئيسية وتلبية احتياجات السوق المحلية بمختلف محافظات مصر مما يسهم في الترشيد فى استيراد الوقود بالعملة الأجنبية، مشددًا على الاهتمام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية للوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير في مواعيدها المحددة بهدف الحفاظ على كفاءتها التشغيلية والعمل على دعمها بوحدات جديدة متطورة مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتطبيق الصارم لتعليمات السلامة والصحة المهنية.وعرض الكيميائى جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، نتائج أعمال الشركة، موضحا أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملى مسطرد وطنطا بلغت حوالى 8ر3 مليون طن لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية ، مشيرًا إلى أن قيمة الإيرادات بلغت حوالى 6ر2 مليار جنيه ، وأن قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات الاستثمارية بمعملى (مسطرد وطنطا) خلال العام الحالى بلغت أكثر من 130 مليون جنيه ، وأضاف أن الشركة قامت باتخاذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة الكهربائية منها استخدام الطاقة الشمسية في ثلاث مبانى ادارية واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED مما أدى إلى تحقيق وفر في القدرة الكهربائية مقداره 1200 كيلو وات.حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.