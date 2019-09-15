سؤال الدبلوماسية الرقمية



عدم اليقين يظهر أيضا كعملية التواصل. تعتمد طريقة فهمنا لسياقات عدم اليقين والتعبير عنها والتنقل فيها على الإشارات اللفظية وغير اللفظية. لهذا السبب ، من الناحية التاريخية ، نما التعبير والبراعة والفطنة إلى صفات أساسية للمبعوثين والسفراء الجيدين ، أثناء اتصالهم بعلاقات القوة بين الأمم. وهذا أيضًا هو السبب الرئيسي وراء سعي الدول دائمًا إلى تضييق نطاق اتصالاتها الرئيسية في جمهور صغير من الأفراد المؤهلين تأهيلا عاليا ، والمدربين على وجه التحديد على فن إدارة عدم اليقين. مع ازدياد مشاركة الأشخاص في العمليات السياسية ، أصبحت التسريبات أكثر ترجيحًا ، ولكن الأهم من ذلك أن الأطراف فقدت لغتها السياسية المشتركة للتنقل خلال فترات عدم اليقين. مع تقدم تكنولوجيا الاتصالات ، تعين على العمليات الدبلوماسية أن تتكيف من أجل حماية كل من الأسرار وكذلك اللغة المشتركة.



من هذا المنظور ، تبدو الدبلوماسية الرقمية وكأنها تقدم غير طبيعي في التاريخ الطويل للتكنولوجيا والاتصال الدبلوماسي. السياسة على الإنترنت ليست سوى التسلسل الهرمي أو أحادي الاتجاه أو السري. من وزراء الخارجية إلى مراقبي الحسابات ، تتمتع جميع الأطراف في العملية السياسية أو الدبلوماسية بوصول متساوٍ إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، أو يمكنها بناء موقع إلكتروني. تحدد جودة المحتوى عدد المتابعين ويتم استبدال اللغة الدبلوماسية بنوع جديد من التكنولوجيا اللغوية ، حيث تكون قيمة الرموز التعبيرية أعلى من التفسيرات الطويلة والمفصلة. "الأمر معقد إلى حد ما" هو شعار الدبلوماسية ، لكن الحرفة نفسها تنتقل إلى مجال التفسيرات المكونة من 140 كلمة والرموز التعبيرية. في نوفمبر 2016 ، ذكرت صحيفة الجارديان أن واتس اب أصبح الوسيلة الرئيسية للاتصال بين الدوائر الدبلوماسية ، كان انتشار What Sapp بين الأوساط الدبلوماسية مثيرا للقلق حيث ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن دبلوماسييها كانوا يستخدمون المنصة بدلا من تطبيق المراسلة المشفرة المصممة خصيصا. تربح المنصات سهلة الاستخدام دائمًا واجهات متقنة التصميم وغالبًا ما يكون التصميم دائمًا شائعًا من الأمان ؛ خاصة بالنسبة للدبلوماسيين الشباب. علاوة على ذلك ، كما يتضح من سلسلة من التسريبات رفيعة المستوى التي قام بها إدوارد سنودن وجوليان أسانج وتشيلسي مانينج وغيرها الكثير ، يمكن تسريب حتى أسرار الدولة التي يتم الاحتفاظ بها. في الماضي ، كانت مثل هذه التسريبات تشمل وكالات الاستخبارات أو شركات الإعلام. الآن جميع التسريبات العامة وتحكمها نفس مقاييس الاقتصاد الاهتمام مثل الإعلانات. علاوة على ذلك ، أصبحت مساحة التواصل الاجتماعي أكثر عرضة "للمفسدين الرقميين" ، مثل المتصيدون والروبوتات.



يتعين على الدول الآن صياغة مواقف سياسية أكثر براعة ووضع استراتيجيات وطنية لأن بعضًا من أعمق أسرار دولتهم يتم توزيعها عبر الإنترنت ، وتقاسمها بالملايين ، كل ذلك بينما تشل حكوماتها دون وجود جدول أعمال واضح حول كيفية معالجة هذه العمليات. قبل أن تتكيف الدبلوماسية مع "الرقمية" ، تواجه الآن مشكلات من الجوانب الحسابية الأكثر تقدمًا للتكنولوجيا. من هذا المنظور ، يتعين على مؤسسات التمويل الأصغر أن تتكيف مع ثلاث طبقات من التحديات الحسابية. أولها: الحجم (الحجم). أدى الترابط الرقمي إلى زيادة عدد الجهات الفاعلة والأحزاب في العمليات السياسية الرئيسية ، مما قلل من مستوى التأثير في الدبلوماسية إلى المواطن العشوائي عبر الإنترنت. كميات غير مسبوقة من المعلومات وتدفقات الرأي في الفضاء الرقمي ، مما يضعف سيطرة الدول على صورة أمتهم وسياستها والعلامات التجارية. تميل حملات العلاقات العامة التي تقودها الحكومة إلى أن تكون أكثر مملة وأقل إبداعًا و "رمادية" ، وتفقد حتمًا ضد عروض أكثر إبداعًا وحيوية من الجهات الفاعلة غير الحكومية. ثانيا : الاتصالات الرقمية لحظية. تنتشر عمليات التواصل ذات الأولوية السياسية والقضايا ذات الخطورة العالية بسرعة عبر الإنترنت ، وهو ما يتجاوز بكثير قدرة الدول على الاستجابة من خلال الأساليب التقليدية وعمليات السياسات. إن تكييف الدول للمنصات الرقمية لا يتطلب فقط ترقية الأدوات ، ولكن أيضًا في طريقة التفكير والاستجابة لحالات الطوارئ. وثالثا: ليست كل المعلومات التي تنتقل عبر الإنترنت صحيحة. غالبًا ما تنتشر المعلومات المضللة أو الصور المرسومة بسرعة كبيرة في ظل هذه اللحظة ، مما يؤدي إلى ضرورة قيام الدول بالتحقق من الأخطاء وتصحيحها لمنع التصعيد. في الآونة الأخيرة ومع ذلك ، برزت الدبلوماسية الرقمية (أو الإنترنت ، الإنترنت ، الدبلوماسية ،) كرد فعل من جانب الدولة لعدم أهميتها المتزايدة في الفضاء الرقمي. معالجة. اضطرت الدول إلى اكتشاف هذه القدرات والاستيلاء عليها ، بعد سلسلة من الأزمات الدولية الثلاثة البارزة ، التي أظهرت مدى تركها وراءها في ثورة الاتصالات الرقمية. يتزامن ظهور "الدبلوماسية الرقمية" كمفهوم عالمي مع بداية حركات الربيع والاحتلال العربي لعام التي ظهرت في عام 2011. عندما سمحت التقنيات الرقمية بالمظالم والقوة التنظيمية الاجتماعية ، سمحت للجماهير بالتعبئة والتهديد لسلطة الدولة ، في بعض الأحيان تغيير جذري في علاقات القوة في بلدهم ، كما هو الحال في حالات الإطاحة بالحكومة في مصر وتونس 2011. كانت هذه التقنيات تتحدى أيضًا روايات الدولة وتأطير الأحداث الاجتماعية والسياسية ، متجاوزة الأساليب التقليدية لدعاية الدولة ، فضلًا عن الضوابط الحكومية الحالية على وسائل الإعلام الجماهيرية. ونتيجة لذلك ، بدأت الدول في وضع استراتيجيات لإرساء ممارسات التمثيل والاتصال الرقمي ، والتطور التدريجي إلى ممارسات الدبلوماسية الرقمية التي نعرفها اليوم.







كان السبب وراء التطور الثاني للدبلوماسية الرقمية هو ظهور ظاهرة "صحافة المواطن". ربما كان ظهور مجموعة عالمية من المراسلين المواطنين الذين أنشأوا شبكات نشر الأخبار الرقمية في الوقت الحقيقي عبر الإنترنت ، أكبر تحدٍ لسيطرة الدول على المعلومات. تلقت الممارسة المهملة المتمثلة في إعداد التقارير المحلية ، التي تم تهميشها في نموذج الأعمال لعلاقة وسائل الإعلام الحكومية ، دفعة غير مسبوقة من التقنيات الرقمية ، مما أتاح لأي فرد أن يكون قادرًا على جمع الأخبار على مستوى الشارع ومشاركتها مع جمهور عالمي ، متجاوزًا حالة الهيمنة -ميديا السلطة. ثم جاءت نقطة انطلاق أخرى: انتشار المحتوى المتطرف عبر الإنترنت والتوظيف الرقمي. أصبح "التطرف الرقمي" شائعًا مع صعود الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (ISIS) ، وكان المصطلح حينئذٍ يشير بشكل شبه حصري إلى الرسائل المتطرفة الجهادية عبر الإنترنت. على الرغم من أنه يمكن ملاحظة شبكات كبيرة من التطرف والرسائل المتطرفة في الفضاء الرقمي الأوروبي والأمريكي ، فإن التركيز الرقمي للدول لا يزال يتركز إلى حد كبير على شبكات الجهادية على الإنترنت. ومع ذلك ، فإن مجموعة متزايدة من التهديدات من الصبغات الأخرى للتطرف العالمي ستوقظ الدول حتمًا على الحاجة إلى التفكير في هذه الظاهرة كموضوع عبر الثقافات. إن الحاجة إلى مواجهة جميع نطاقات الرسائل والأطر المتطرفة على الإنترنت ستضيف في النهاية طبقة أخرى من المسؤولية إلى الدبلوماسية الرقمية: صياغة ونشر رسائل دينية وسياسية واجتماعية بديلة ومنع انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت.







إن السرعة التي تتطور بها تقنيات الاتصالات ، ستجعل مفهوم "الدبلوماسية الرقمية" عفا عليه الزمن ، حتى قبل أن يصبح سائدا. إن الدوافع التطورية للتواصل السياسي مدفوعة على نحو متزايد بالأتمتة والحساب ، وتسعى إلى إثقال الانتباه الجماعي وتغلبه على الانتباه وتشتيت انتباهه على نطاق عالمي. لم تعد المواقع الإلكترونية والجهات الفاعلة في وسائل التواصل الاجتماعي بالضرورة "إنسانية" و "روبوتات" - التي يتم تشغيلها بواسطة مبرمج واحد - يمكنها إنتاج المحتوى الرقمي بكميات كبيرة على نطاق غير محدود من الناحية النظرية. يمكن أن يكون هذا المحتوى الرقمي خاطئًا أو مضللًا أو قديمًا ويمكن أن يغمر بسهولة أنظمة الوسائط الاجتماعية أثناء حالات الطوارئ والأزمات. يمكن أن تضعف التواصل الدبلوماسي وتصاعد الخلافات بين الدول ؛ والأسوأ من ذلك أنه يمكنهم تجاوز الحكومات والتأثير على سكان بأكملهم في مفترق سياسي رئيسي. عن طريق زيادة احتمال سوء الفهم ، فإنها تجعل أيضا التصعيد المسلح أكثر احتمالا. تحقيقًا لهذه الغاية ، تقع الاتومشن في قلب التطور الدبلوماسي الحديث وتتطلب إطارًا واستراتيجية جديدين يتجاوزان "الرقمية".



" إذا كان الفرد قادرًا على التعامل بنجاح، مع عدم اليقين الشديد الذي يواجهه الأمير [الميكيافيلي] في تلك المواقف السياسية حيث تكون النزاعات مسألة حياة أو موت ولا تنطبق عليها قواعد ، فيجب أن يكون المرء مرنًا. يحتاج المرء أن يكون الثعلب” . عدم اليقين هو أحد الجوانب الأساسية للسياسة والدبلوماسية. الانتخابات الحاسمة ، والنزاعات المسلحة ، والسلوك الحليف / العدواني ، والتهديدات الصريحة / الضمنية غير مؤكدة جوهريًا ، ولكن العمليات الأساسية لفن الحكم والدبلوماسية والسياسة. لهذا السبب ، نمت الدبلوماسية على مر القرون لتصبح شكلًا فنيًا من أشكال إدارة الشكوك عالية الخطورة بين الأمم والمؤسسات. عدم اليقين ليس تافهًا ، أو ثانويًا ، لأنه له تأثير مباشر على سياسة وثروات الأمم من خلال حسابات خاطئة مكلفة. وهكذا تطورت العمليات المعرفية وسوء الفهم وعلم النفس للنخبة لتصبح محاور أساسية في البحث في العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة واستمرت في تحديد أبحاث السياسة الخارجية بعد سقوط جدار برلين. بداية الحرب ، نتائج المفاوضات الدبلوماسية أو كيف يتصرف الناس خلال حالات الطوارئ أو الأزمات.