عشان الشائعات.. أحمد موسى يناشد الأعلى للإعلام زيادة وقت برامج التوك شو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النظر في الوقت المخصص لبرامج التوك شو في الفترة القادمة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "الفترة المقبلة هنلاقي ترويج لـ شائعات وأكاذيب كثيرة تفوق الفترة السابقة بعشر مرات ونحتاج إلى مواجهتها بكل حزم في وسائل الإعلام، ويجب النظر في مدة برامج التوك شو".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اتمنى أن يكون هناك انفراجة في الفترة القادمة وعلينا مواجهة الشائعات بكل قوة وحسم".



