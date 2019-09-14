ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عشان الشائعات.. أحمد موسى يناشد الأعلى للإعلام زيادة وقت برامج التوك شو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:10 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
ناشد الإعلامي أحمد موسى، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام النظر في الوقت المخصص لبرامج التوك شو في الفترة القادمة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "الفترة المقبلة هنلاقي ترويج لـ شائعات وأكاذيب كثيرة تفوق الفترة السابقة بعشر مرات ونحتاج إلى مواجهتها بكل حزم في وسائل الإعلام، ويجب النظر في مدة برامج التوك شو".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اتمنى أن يكون هناك انفراجة في الفترة القادمة وعلينا مواجهة الشائعات بكل قوة وحسم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أتمنى أن تشهد الفترة القادمة حوارًا مع الأحزاب السياسية الشرعية في مصر، ولدينا معارضة وطنية محترمة في مصر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يناشد الأعلى للإعلام تنفيذ ضوابط برامج التوك شو .. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات من مباراة الاهلي وكانو سبورت .. وإذاعة اللقاء عبر قناة TGP وهذا ترددها

في أحضان مكة.. محمد صلاح يحتفل بهدفه في شباك نيوكاسل

حقيقة زواج محمد رمضان من حلا شيحة.. فيديو

وليد سليمان يضيف الهدف الثاني لـ الاهلي فى شباك كانو سبورت

العثور على بقايا 2000 جنين محفوظة بمنزل طبيب شهير بعد وفاته بـ10 أيام

بعد الفوز الافريقي.. شاهد.. احتفال الاهلى بعيد ميلاد رينيه فايلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا