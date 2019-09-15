حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي وجرائم الأموال العامة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبى وجرائم الأموال العامة وإحكام السيطرة الأمنية.









أسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (1084) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (135) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (46) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (93) قضية فى مجال الجمارك، (360) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (108) حالات تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (333) حكما قضائيا، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (791,802,081,1) مليار جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





و فى مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيال المصرفى - غسل أموال– كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (21,153,246) واحد وعشرين مليونًا ومائة ثلاثة وخمسين ألفًا ومائتي ستة وأربعون جنيهًا مصريًا، (1,303,839) مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة تسعة وثلاثون عملات أجنبية مختلفة.





و فى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1023) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وبيضاء– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين) بالإضافة إلى ضبط (1 تشكيل عصابى ، ضم (2) متهم ارتكبوا (3) وقائع "سرقة عامة".









و فى قضايا المصنفات تم ضبط (157) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.





و فى قضايا المسطحات المائية تم ضبط (607) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة) ، (1208) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (794) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (158) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (125) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ (1025) قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1135) لنش وباخرة سياحية.





و فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (920) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (999) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (146,1 كيلو جرام)، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (1034,584 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (3,424 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,98 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (7,418 كيلو جرام)، و عدد (32261) قرص مخدر مختلف الأنواع .





و فى مجال أمن الموانئ تم ضبط (14) قضية تهريب ، (90) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر).





و فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2612) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).



